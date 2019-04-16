رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض غدا

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© REUTERS / HANDOUT
وتابعت: "ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية، بالإضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات"، مضيفة: "ستتضمن هذه الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتعليمية والفنية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين".
وتعقد، على هامش الزيارة، اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، التي يرأسها وزيري الخارجية في البلدين، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، بحسب (واس)، التي ذكرت أن هذه الزيارة تؤكد حرص العراق على جذب الاستثمارات السعودية، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في المملكة لتحقيق ذلك متوافقا مع أهداف رؤية 2030 بانتشار الاستثمارات السعودية في الخارج.
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