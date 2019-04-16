اليماني: السعودية تدخلت في اليمن بعد طلب رسمي من الرئيس الشرعي

وأعرب اليماني، في حديث لـ "آر تي"، عن تطلعه إلى مشاركة الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنهم رفضوا كل البنود التي وردت في الاتفاق ولم يعملوا بها.
كما يرى اليماني أن أن مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم غير مبررة.
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