ضجة كبرى في موريتانيا بعد ترشح "ممثل الجن" للانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

"الشيخ يحظيه" كما يسمي نفسه أعلن ترشحه في حفل مصغر في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط، حضرته فرق فنية شبابية قدمت عروضا راقصة، وسط زغاريد ورقص.

ويدير يحظيه مقرا للرقية الشرعية في نواكشوط، وهو ما أدى لزيادة الجدل حول الشاب، الذي ركز في خطاب ترشحه الجمعة الماضية، بـ"ضرورة الرجوع إلى الصواب وتطبيق شرع الله في موريتانيا، عن طريق تطبيق الحدود، والتركيز على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإعطاء العلماء مكانة لتحصين الأمة من الإرهاب والتطرف"، بحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني.

ومنذ أعلن يحظيه قراره الجمعة الماضية، تداول العديد من وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة له وهو يقوم بالرقية الشرعية، ووصفه منتقدوه بـ"المشعوذ" و"ممثل الجن" مؤكدين أنه عرف بالإثارة خلال ظهوره عبر وسائل الإعلام المحلية في السنوات الماضية.

​بينما أكد آخرون على أن يحظيه يتعرض لحملة تشويه متعمدة.

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​وأعلن يحظيه نيته تطبيق الشريعة الإسلامية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقال "أدعو كل مؤمن ومؤمنة يسوؤه تعطيل الشرع في موريتانيا ويفرحه تطبيقها أن يحضر لتكثير المطالبين بشرع الله في موريتانيا".

وأكد يحظيه على دور المرأة في نشأة المجتمع وتطوره، وقال "كانت تسقي الجيوش الإسلامية وتضمد جراحها، وتواسي مرضاها كما حملت السلاح في بعض الغزوات".

وقال يحظيه إن موريتانيا بلد غني عن الهبات والمساعدات الخارجية لثرواته الطبيعية وبيئته الزراعية الخصبة، وثروته الحيوانية، ووعد الشباب "بتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، وجعله ركيزة في تنمية البلد، لأهمية الشباب ودوره في تقدم الدول، كما وعد ببناء المدارس والجامعات والمعاهد وتحسين ظروف المعلمين، وقدم تشخيصا لقطاع الصحة، ووعد بإعادته إلى الحياة، بعد أن كان طريقا معبدا نحو الموت".

​ووعد المرشح الشاب بإنشاء شرطة أخلاقية، "الهدف منها وهو الذي عرف بخروجه في الساحات للمطالبة بإعادة تطبيق الحدود، ومنع الاختلاط، كما كان يقود جماعة شبابية لتغيير المنكر في الساحات العامة، عن طريق مكبرات الصوت و لو لزم الأمر إحضار الشرطة" بحسب "صحراء ميديا".

وأكد بحظيه في خطابه "القضاء على الملحدين وتحصين المجتمع ضد الإلحاد والتطرف، وعود صفقت لها القاعة غير المكتظة كثيرا".