الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

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قال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
© REUTERS / Faisal Nasser
والأمير عبد العزيز بن هذلول آل سعود، هو نجل الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الـ 32 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، والذي تولى رئاسة نادي "الهلال" السعودي لأكثر من فترة، وتوفي في سبتمبر/ أيلول 2012.
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