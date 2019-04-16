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الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

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قال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود"، وفقا لوكالة الأنباء (واس).

© REUTERS / Faisal Nasser

وأشار البيان إلى أنه سيصلى على الفقيدة، غدا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.    

والأمير عبد العزيز بن هذلول آل سعود، هو نجل الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الـ 32 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، والذي تولى رئاسة نادي "الهلال" السعودي لأكثر من فترة، وتوفي في سبتمبر/ أيلول 2012.

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