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موسكو — سبوتنيك. ودعى بوريطة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 16 أبريل / نيسان، كافة الأطراف إلى التحلي بالواقعية والإرادة الحقيقية للوصول إلى حل.
© REUTERS / Denis Balibouse
وأضاف وزير الخارجية: " إذا كانت بعض الأطراف لا تزال متمسكة بمواقف عفا عنها الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج ويحدد موقفه، لكنه غير مستعد للاستمرار في مسلسل للكلام ولاجترار مواقف متناقضة مع قرارات مجلس الأمن، وأكثر من ذلك، مواقف غير عملية وبعيدة عن التوافق".
وحول جولة جنيف الأخيرة أوضح بوريطة: "الاجتماع الذي كان في جنيف يأتي في إطار هذا المسار الجديد، وكان هناك تقدم، لكنه غير كاف، لأن اليوم ما هو ضروري أن تتحلى كل الأطراف المعنية بإرادة حقيقية للدفع نحو حل واقعي عملي مبني على التوافق، بالابتعاد عن الأحلام والأشياء غير الممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية المغرب: نريد حلولا واقعية لقضية الصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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