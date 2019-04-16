المنامة.. إسقاط الجنسية عن 138 بحرينيا بقضية "حزب الله"

المنامة / الخليج 365

أدانت محكمة بحرينية، الثلاثاء، 169 متهما بالانضمام لـ"جماعة إرهابية"، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن وإسقاط الجنسية عن 138 منهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حزب الله البحريني".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 169 متهما بتهم بينها "تأسيس وانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل".

وعاقبت المحكمة 69 متهما بالسجن المؤبد، و39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 بالسجن لمدة 7 سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، و7 بالحبس لمدة 3 سنوات، فضلا عن براءة 30 آخرين.

كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، دون تسمية.

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ووفق المصدر، "تلقت النيابة البحرينية بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني تحت مسمى حزب الله البحريني".

وبحسب المصدر، "تم القبض على عدد أفراد التشكيل وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين"، دون تفاصيل أكثر عن توقيتات التوقيف والمحبوسين حاليا.

ووفق المصدر ذاته "للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز (آخر درجة) وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم".

وتنفي طهران اتهامات بحرينية متكررة لها بالتدخل في شؤونها الداخلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.