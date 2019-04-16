أمير عسير يطلع على سير العمل بسجن المجاردة

ابها ضمن جولة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز التفقدية لمحافظة المجاردة، فقد اطلع على سير العمل وبحث سبل تذليل العقبات مع منسوبي الإدارة في سجن المجاردة الذين كانوا في استقبال سموه؛ والعمل معهم على خدمة النزلاء وإبراز طاقاتهم ببرامج تأهيلية وإصلاحية، وإيجاد حلول عاجلة لما تم رفعة من إدارة السجن، والاستماع إلى اقتراحات داعمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ورئيس دائرة النيابة بالمحافظة. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي لتلمس احتياجات أهالي المحافظة والتي شملت الإلتقاء بمديري الإدارات الحكومية والمواطنين وشباب وشابات المجاردة ورواد ورائدات الأعمال .

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