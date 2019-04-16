النيابة تنبّه وتوعي المواطنين والمقيمين: هذه أحكام لائحة #الذوق_العام

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت النيابة العامة تفاصيل عن لائحة المحافظة على الذوق العام؛ بهدف توعية المواطنين والمقيمين ليكونوا واعين بأحكام تلك اللائحة وعقوباتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٠٤/ ٠٨/١٤٤٠هـ.

وأوضحت النيابة، في إنفوجرافيك توعوي، أن الذوق العام هو مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وأشارت إلى أن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي العامة تتمثل في وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

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وكذلك حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

ولفتت النيابة العامة إلى أن اللائحة تتضمن عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار يعم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعرضهم للخطر.

ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين ليكونوا واعين بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ 4 – 8 – 1440هـ.