إستئصال ( 10 ) أورام ليفية من رحم سيدة بمستشفى الثغر بجدة

زينة الفدح

نجح فريق طبي بمستشفى الثغر بجدة من إستئصال 10 أورام ليفية بوزن 15 كجم لسيدة تبلغ من العمر ثمانية و ثلاثون عاماً العقد الرابع من العمر .

و كانت السيدة قد راجعت المستشفى نتيجة معاناتها من آلام في البطن ، مما تطلب إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة ، و بعد الكشف تبين وجود أورام ليفية متقدمة في الرحم و بأحجام مختلفة ، و كان أضخمها ورم ليفي يزن 3.7 كجم و يحتل الجزء الأكبر من بطن المريضة و يصل حتى الحجاب الحاجز .

و تقرر إجراء عملية تم فيها إستئصال هذه الأورام الليفية بنجاح ولله الحمد ، حيث تتماثل المريضة للشفاء ، و تتمتع بحالة صحية جيدة .