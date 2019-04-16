سلمان_للاغاثة: سلال غذائية و #إفطار_صائم في #اليمن و #فلسطين و #بنغلاديش خلال #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس (الاثنين)، ثلاث اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتوزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم في الجمهورية اليمنية ودولة فلسطين وجمهورية بنغلاديش.

ووقع الدكتور عبدالله الربيعة الاتفاقية الأولى والمخصصة لتأمين وتوزيع وجبات جافة لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك في سبع محافظات يمنية هي مأرب وصنعاء وحضرموت وأبين والمهرة ولحج والضالع، يستفيد منها 306.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً في المستشفيات والجامعات والتجمعات السكنية، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و500 ألف ريال سعودي.

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كما وقع اتفاقية ثانية لتأمين 9733 سلة غذائية وتوزيع 34 ألف وجبة في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 92.438 فردا، بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي.

وجاء توقيع الاتفاقية الثالثة لتأمين وتوزيع 29.810 سلال غذائية للفقراء في مناطق رانغونيا وساندغنج بمحافظة شيتاغونغ، ومناطق براهمن باريا وتيتاس بمحافظة كوميلا، ومناطق شعادات بور وشيمولتولي بمحافظة سيراج غنج، ومنطقة جلداكا بمحافظة نيلفماري، ومخيمات اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكوس بازار بجمهورية بنغلاديش، يستفيد منها 59.620 فردا من البنغاليين، و59.620 فردا من اللاجئين الروهينغا، ليصبح الإجمالي 119.240 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت 732.594 دولارا أمريكيا.