شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط مواطن استولى على دورية لأمن الطرق في الجموم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

ضبط رجال أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، مواطناً أربعينياً استولى على إحدى دورياتها بطريق مكة السريع، حيث تمت محاصرته من قِبَل دورتين والقبض عليه قبل أن يلوذ بالفرار.

وحاول المواطن الفرار بالدورية بعد إطلاقه النار على اثنين من رجال الأمن وإصابتهما بإصابات نُقلا على إثرها للمستشفى.

وتولَّت شرطة الجموم التحقيق في الحادثة والتحفظ على الجاني، لكشف أسباب وملابسات الحادث.