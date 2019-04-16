شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يُدشن نظام «مدار الأمني».. هذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمتخصص في التحول التقني لإجراءات العمل في فروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى عرض موجز قدمه مدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني، عن مهام ووظائف النظام والمراحل التي تم التوصل إليها.

حضر التدشين مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.