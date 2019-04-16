جدل بشأن زواج أيقونة الثورة السودانية من جندي بالجيش

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آلاء صلاح

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول نشطاء فيديو، زعموا أنه لزواج أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح، التي عرفت بـ"حبوبتي كنداكة" من جندي في الجيش السوداني، وذلك في مقر اعتصام القيادة العامة، وسط تشكيك ونفي من جانب آخرين وبعض المقربين من آلاء، في صحة الخبر. وخلال الأيام الماضية انتشرت مقاطع مصورة لناشطة سودانية في ثوبها الأبيض تهتف في جمع المتظاهرين، وتناقلت وسائل الإعلام العالمية صورة الفتاة، وكذلك تدوال العديد من وسائل التواصل الاجتماعي صورة الفتاة على نطاق واسع مصحوبة بكلمات تأييد للفتاة وللمرأة السودانية ودورها في الحراك.

المقاطع المصورة للفتاة السودانية أظهرتها وهي تغني بكلمات تراثية، صوتها عذب وصدقها كان واضحا في رد الفعل من الجماهير المحيطة بها، وانتشر بشكل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان والعالم العربي وكذلك عالميا. قال موقع "buzzfeed" الأمريكي إن الفتاة الرمز اسمها آلاء صلاح، وتبلغ 22 عاما، وتدرس

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