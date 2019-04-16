الان تتابع بعد سريان تصنيفه منظمة إرهابية.. “إنستغرام” يحظر صفحات قادة الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
حذف موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صفحات قادة الحرس الثوري الإيراني بينهم قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة له، بعد سريان تصنيف أمريكا للحرس الثوري منظمة إرهابية.
وشملت الصفحات المحظورة كل من باقر قاليباف، وحسين سلامي، القياديين في الحرس الثوري الإيراني، وعزت الله ضرغامي، القيادي والرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصف قاسم سليماني في كلمة له الأسبوع الماضي، بأنه “إرهابي متورط بدماء الأمريكيين”، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري قتل أكثر من 600 جندي أمريكي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أدرجت رسميًا قوات الحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حسبما ورد في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي الأمريكي، أمس الإثنين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأسبوع الماضي، إنه سيتخذ هذه الخطوة الرمزية لكن غير المسبوقة.
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