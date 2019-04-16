نتنياهو يضمن تشكيل الحكومة الجديدة.. «توصية 65 عضوًا حسمت الأمر»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أوصى 65 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الرئيس رؤوبين ريفلين بتكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان له، أنّ "ريفلين سيكلف مساء غدٍ الأربعاء، الشخصية الأكثر قبولًا في الكنيست، بتشكيل الحكومة".

وكان ريفلين قد أجرى أمس واليوم، مشاورات مكثفة مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، حول عضو الكنيست الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وقال المكتب إنّ 65 عضوًا أوصوا بتكليف نتنياهو بهذه المهمة، و45 عضوًا أوصوا بتكليف رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، في حين أن النواب العرب (عددهم 10) لم يوصوا بأي شخصية لتشكيل الحكومة.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدًا، ويلزم المكلف بتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضو كنيست على الأقل.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة قد أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو مع، تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو لحصول الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن يعتمد نتنياهو في تشكيل الحكومة، على دعم الأحزاب اليمينية المتقدمة بمجموع مقاعدها بعشرة مقاعد عن أحزاب تيار اليسار- الوسط، وسيكون أمام المرشح لرئاسة الحكومة مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، وربما يتم منحه مهلة أخرى إضافية لمدة 14 يومًا.

وترأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى في صيف 1996، عندما تمكَّن من الفوز على زعيم حزب "العمل" في ذلك الوقت شيمون بيريز، في الانتخابات المبكرة التي جرت؛ إثر مقتل إسحق رابين على يد متطرف يميني معارض لعملية السلام مع الفلسطينيين.