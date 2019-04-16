ولي عهد أبو ظبي يستقبل إمامي مسجدي كرايست تشيرش

اسماء السيد - ابوظبي: اجتمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، في أبو ظبي مع إمامي مسجدي لينوود والنور في كرايست تشيرش نيوزيلندا بعد أسابيع من مذبحة في المسجدين، بحسب بيان.

ونشر ولي عهد أبو ظبي على حسابه على موقع تويتر صورة للقاء، مؤكدا أنه يثمن "موقف الشعب النيوزيلندي ووعيه بجانب الحكمة التي تعاملت بها حكومته برئاسة جاسيندا أردرن مع الأزمة".

وتم توجيه 50 تهمة بالقتل إلى مرتكب المجزرة وهو أسترالي متطرف في الثامنة والعشرين من عمره يؤمن بتفوق العرق الأبيض، بالإضافة إلى 39 محاولة قتل بعدما أطلق النار على المصلين في مسجدي لينوود والنور في 15 آذار/مارس.



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