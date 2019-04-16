زعمت حكومة الاكوادور مواجهتها ملايين الهجمات الإلكترونية عقب سحبها اللجوء من مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المقيم في سفارتها في العاصمة البريطانية لندن حيث ألقت القبض عليه السلطات البريطانية هناك، وجاء على لسان وزيرها للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤسساتهم الحكومية تعرضت لـ 40 مليون هجوم إلكتروني مُوجهةً من مناطق مختلفة من العالم مستهدفة مواقع حساسة شملت مكتب رئيس البلاد والبنك المركزي وخدمات الدخل.
حيث انهالت الهجمات من مناطق غير معروفة المصدر بالبضبط من عدة دول شملت استراليا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا والنسما والبرازيل والولايات المتحدة بالإضافة للاكوادور نفسها، فيما لم تسجل عمليات قرصنة ناجحة على أي من تلك المواقع ولم تؤدي إلى سرقة أو التلاعب في البيانات.
والجدير بالذكر أن موقع ويكيليكس لعب دوراً مهماً في تسريب العديد من الملفات السربة والمهمة كان من أبرزها تلك المتعلقة بالحكومة الأمريكية وعلاقاتها الدبلوماسية العالمية والتي تم وصفها بالتسريبات الخطيرة حينها، لتنتهي إقامة أسانج في سفارة الأكوادور وينتقل ملفه للقضاء البريطاني والذي قد يسلمه للولايات المتحدة بعد الانتهاء منه.
التدوينة الاكوادور تتعرض لـ 40 مليون هجوم الكتروني عقب تسليم مؤسس ويكيليكس للسلطات البريطانية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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