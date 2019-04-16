شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: هناك تحديات مشتركة بين روسيا والعالم العربى يجب التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن هناك تحديات مشتركة بين روسيا والعالم العربي يجب التعامل معها، مشيرًا إلى حرص الطرفين على توسيع التعاون في شتى المجالات.

وأضاف الصفدي - في مقابلة اليوم،الثلاثاء، مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، على هامش أعمال المنتدى الخامس للتعاون العربي الروسي في موسكو - أن البيان الختامي للاجتماع أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بتسوية الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأوضح أن هناك إجراءات إسرائيلية خطيرة تقوض حل الدولتين، مشددًا على ضرورة التفاعل مع كل الدول المؤثرة إزاء المسألة، مشيرًا إلى أن بلاده عملت مع سوريا وساهمت في اتفاقات المصالحة جنوبي سوريا.