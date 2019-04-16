شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : المجلس العسكرى بالسودان يعفى النائب العام ومساعده من منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس العسكري بالسودان بيانا اليوم الثلاثاء جاء به أن رئيس المجلس أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما.

وجاء بالبيان أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهى أيضا خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس نيابة عامة.