أول سفيرة سعودية تؤدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، اليوم الثلاثاء، القسم أمام العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز كأول سفيرة سعودية، بعد تعيينها سفيرة للمملكة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



الأميرة ريما تؤدى القسم أمام الملك سلمان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن سفراء السعودية "المعينين حديثا لدى عدد من الدول الصديقة" أدوا القسم أمام الملك سلمان، مشيرة إلى أن من بينهم الأميرة ريما بنت بندر.

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وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرا ملكيا في فبراير الماضي، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن، خلفا لشقيقه الأمير خالد بن سلمان، والذى جرى تعيينه نائبا لوزير الدفاع.

وسبق أن عملت الأميرة ريما مستشارة في مكتب ولي العهد، ووكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيس الاتحاد السعودى للرياضة المجتمعية، كما أنها معروفة بدورها في مناصرة حقوق المرأة في المملكة وفي دعم الرياضة النسائية فى السعودية.

والأميرة ريما هى ابنة الأمير بندر بن سلطان، أحد أبرز الدبلوماسيين السعوديين، الذي عمل سفيرا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة سابقا.