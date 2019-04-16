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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الأهرام" القومية أن "مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة".
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وفي مادة ثانية تنص على "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
وبحسب "الأهرام"، قال رئيس البرلمان على عبد العال أن المادة الخاصة بزيادة الفترة الرئاسية "ستطبق بأثر فوري مباشر".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تزيد مدة الرئاسة وتسمح للسيسي بالترشح لمرة ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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