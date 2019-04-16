مسح يكشف: 77 % من نساء الأردن يتعرضن لـ"تحرش جنسي"

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ويكشف المسح أن نسبة التحرش اللفظي تصل إلى 83.9 في المئة، فيما انخفضت النسبة إلى أقل الحدود للعنف الجنسي الجسدي، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، التي أشارت إلى أن نسبة النساء اللاتي لم يصرحن بما يتعرضن له 22.5 في المئة.
© AP Photo / Mary Altaffer
وحسب المسح، فإن العنف الجنسي اللفظي والجسدي تتراوح بين 6.4 % و4.1 % على التوالي.
ولفتت الصحيفة إلى قول معدة المسح الباحثة عفاف الجابري، إن انتشار العنف يرتبط بالجنسية بنسبة متفاوتة، حيث بلغت نسبة النساء الأردنيات اللواتي صرحن عن العنف الجنسي 79%، والسوريات 69%، والعراقيات والمصريات 100% من مجموع المشاركات في الدراسة.
وأضافت: "رغم ذلك، لا نستطيع من خلال هذه الأرقام التعميم، لكنها تمثل مؤشرا على أن النساء من الجنسيات غير الأردنية قد يكن أكثر عرضة للعنف الجنسي"، مشيرة إلى وجود علاقة بين العمر والتحرش الجنسي، إذ بلغت نسبته للفئة العمرية أقل من 18 عاما 85.5 %.
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