هل تنضم دولة إسلامية أخرى لقطار التطبيع مع إسرائيل

نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، مساء اليوم، الثلاثاء، تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، جاء فيها أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، هنأ نتنياهو بالفوز في الانتخابات البرلمانية للكنيست، التي أجريت الثلاثاء الماضي.

ونقل الكاتب والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، على لسان الرئيس بخاري، توقعه استمرار العمل مع نتنياهو، بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين، النيجيري والإسرائيلي.

وقال بخاري:

أتوقع استمرار العمل مع نتنياهو من أجل تعزيز العلاقات بين نيجيريا وإسرائيل، وأتمنى للشعب الإسرائيلي السلام والاستقرار.