السودان.. "الانتقالي" يعفي النائب العام ورئيس النيابة العامة

الخرطوم / الخليج 365
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح برهان، الثلاثاء، قرارًا بإعفاء النائب العام "عمر عبد السلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، "عامر إبراهيم".
وأفاد بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365، أن القرار قضى أيضًا بتكليف "الوليد محمود" بتسيير مهام النائب العام.
يشار أن الخطوة طالبت بها قوى المعارضة خلال اليومين الماضيين، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام "عمر البشير".
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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