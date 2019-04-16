السودان.. المجلس العسكري يعين والٍ للخرطوم‎

الخرطوم / الخليج 365
أصدر المجلس العسكري الانتقالي، الثلاثاء، قرارا بتعيين الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق واليا على الخرطوم.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأن رئيس المجلس عبد الفتاح برهان أصدر قرارا بتعيين وراق واليا مكلفا لولاية الخرطوم.
وسبق أن أصدر المجلس العسكري قرارات بحل الحكومة المركزية والوقائية، وكلف قادة المناطق العسكرية بإدارة شؤون الولايات الـ18 في البلاد.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.
ومن بين مطالب المعتصمين "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".
والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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