الجيش_الجزائري: وضع البلاد لا يحتمل التأجيل

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الوضع السائد في هذه المرحلة الانتقالية خاص ومعقد.
وأضاف صالح في كلمة له حول الوضع السياسي في الجزائر أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة لإيجاد حل للأزمة.
جاء كلام صالح بعد أن عمّت تظاهرات حاشدة العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء.
وتابع صالح أن الوقت يداهم البلاد، وأن الوضع لا يحتمل التأجيل.
صالح أشار إلى أن الجيش ملتزم بمواكبة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
كما نوّه إلى أنهم بانتظار القضاء كي يفتح ملفات الفساد.
وفجر صالح مفاجأة حين قال إن رئيس الاستخبارات السابق تآمر على مطالب الشعب، كما هدد صالح الجنرال توفيق رئيس الاستخبارات السابق بإجراءات صارمة بحقه. مؤكداً أن الجيش لا يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب.
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