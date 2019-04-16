البيئة: هذه أهداف برنامج تسجيل وترقيم #الإبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة برنامج تسجيل وترقيم الإبل لبيانات الملاك.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنَّ عدد الإبل التي تمّ تسجيلها في الفترة من 1/6/1440هـ حتى 29/8/1440هـ بلغ 214 ألفًا و345 رأسًا، بينما بلغ عدد الملاك المسجلين 2340 شخصًا.

Advertisements

ويهدف برنامج «ترقيم الإبل»، بحسب الوزارة، إلى إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه وإثبات ملكية، وكذلك إمكانية نقل المليكة بين ملاك الإبل، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها.

ويتم الاعتماد على البرنامج في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافةً إلى تطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرق ومنع الحوادث، التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل، بحسب البيان.

يُذكر أنّ المسجلين بالبرنامج إلكترونيًّا ستكون لهم أولوية الترقيم، بالإضافة إلى التمتع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنَّ الترقيم سيكون مجانًا لمدة الستة أشهر الأولى.