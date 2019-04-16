السجون: ترقية 2683 رجل أمن في مختلف تخصصات المديرية

الخليج - واس

أصدر مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري – بناءً على توجيهات وزير الداخلية – قرارات إدارية تقضي بترقية 2683 رجل أمن في تخصصات مختلفة، للرتب التي تلي رتبهم، بمتابعة وإشراف من مدير الإدارة العامة لشؤون العسكريين بالمديرية العميد سلطان بن صالح الغفيلي.

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وأكد مدير عام السجون أن هذه الترقيات جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن جميع متطلبات هذه الترقيات أنجزت بالكامل، مهنئًا المترقين ومتمنياً لهم التوفيق وأن تسهم هذه الترقيات في بذلهم المزيد من العطاء.

ورفع اللواء الأسمري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- وإلى وزير الداخلية على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به المديرية العامة للسجون ومنسوبيها ونزلاء السجون في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، مؤكداً أن ذلك الاهتمام والدعم مثّل للجميع حافزًا أسهم في الارتقاء بأدائهم، الأمر الذي عاد بمردود إيجابي على مختلف الأعمال الأمنية والاجتماعية والإنسانية في سجون المملكة.