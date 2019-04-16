جامعة_الملك_سعود تعلن عن توافر #ظائف “مدرس لغة” للجنسين

الخليج - واس أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية “للرجال والنساء” بمسمّى “مدرس لغة المستوى الخامس والسادس” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة، وكلية المجتمع بالرياض. Advertisements وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الأربعاء وينتهي يوم الخميس 20 شعبان الجاري.

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