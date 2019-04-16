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استئصال 10 أورام تزن 15 كيلوجراماً من رحم امرأة بجدة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى الثغر بجدة في استئصال 10 أورام ليفية بوزن 15 كجم لامرأة تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً.

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وكانت المرأة قد راجعت المستشفى نتيجة معاناتها من آلام في البطن؛ ما تطلب إجراء عدد من الفحوص الطبية اللازمة، وبعد الكشف تبين وجود أورام ليفية متقدمة في الرحم بأحجام مختلفة، كان أضخمها ورم ليفي يزن 3.7 كجم، ويحتل الجزء الأكبر من بطن المريضة ويصل حتى الحجاب الحاجز.

وتقرر إجراء عملية تم فيها استئصال هذه الأورام الليفية بنجاح، ولله الحمد؛ حيث تتماثل المريضة الآن للشفاء، وتتمتع بحالة صحية جيدة.

 

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