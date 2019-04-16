شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للبنك سحب الدعم من حسابات المستفيدين؟.. توضيح من «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من الدعم في حسابات المستفيدين، وذلك رداً من البرنامج على استفسار مستفيد.

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وتساءل المستفيد بشأن قيام البنك بسحب الدعم المستحق له، ولم يتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن المستحق خلال هذا الشهر.

وأجاب حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن: ”لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

وأضاف: ”وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من هنا“.