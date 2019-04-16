انت الان تتابع صحف سعودية: النيران تلتهم جزءا من ذاكرة باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف أبرزت إمهال الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الانتقالي في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، مهدداً بتجميد عضويته في الاتحاد حال عدم انتقال السلطة .

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حريق كاتدرائية "نوتردام" بالعاصمة الفرنسية باريس، كما استعرضت تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان . حيث ذكرت صحيفة "عكاظ" أن حريقا هائلا اندلع داخل كاتدرائية نوتردام في باريس بوسط العاصمة الفرنسية بعد ظهر أمس الاثنين. وتم رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية. وأشارت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جرت بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه تم إخلاء المنطقة.

صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت بأن الحريق الكبير الذي التهم أجزاء كبيرة من كاتدرائية نوتردام، تسبب في حالة من الأسى والهلع في قلوب الباريسيين والفرنسيين. وجاءت ردود الفعل الدولية ومن قادة العالم، لتعكس الأهمية التي يحتلها هذا المعلم التاريخي. وهذه الكاتدرائية الشهيرة التي بدأ العمل ببنائها في القرن الثاني

صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت بأن الحريق الكبير الذي التهم أجزاء كبيرة من كاتدرائية نوتردام، تسبب في حالة من الأسى والهلع في قلوب الباريسيين والفرنسيين. وجاءت ردود الفعل الدولية ومن قادة العالم، لتعكس الأهمية التي يحتلها هذا المعلم التاريخي.

وهذه الكاتدرائية الشهيرة التي بدأ العمل ببنائها في القرن الثاني عشر، واستغرق نحو مائتي عام، تعد قلب باريس النابض دينياً وتاريخياً وجغرافياً. وفيها توج نابليون بونابرت إمبراطوراً عام 1804. كما أنها أشهر معلم يزوره السياح في أوروبا، (14 مليون زائر كل عام).



وجاءت كلمات المسؤولين الفرنسيين، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون، لتعبر عن فداحة الكارثة "الوطنية والإنسانية". وقال ماكرون: "جزء من تاريخنا يحترق".

وحول الأوضاع في السودان وتحت عنوان "رئيس المجلس العسكري في السودان يعيد تشكيل رئاسة الأركان" ، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسومًا بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي فريق، وفريق أول، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوله أمس: إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.



وذكر الفريق جلال الدين شيخ في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا إن "قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي".

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فيما أفادت "الشرق الأوسط" بأن الاتحاد الإفريقي، أمهل المجلس العسكري الانتقالي في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، مهدداً بتجميد عضويته في الاتحاد، فيما طالب المحتجون بـ"مجلس سيادي مدني" وبحل مؤسسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.



وبالانتقال إلى اليمن، وتحت عنوان "التحالف: إسقاط 11 طائرة بدون طيار كانت تستهدف الرئيس اليمني والبرلمان"، أوضحت "الجزيرة" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كشف أمس عن إسقاط 11 طائرة حوثية مسيَّرة بدون طيار، وذلك أثناء انعقاد جلسات البرلمان اليمني في سيئون بحضور الرئيس اليمني وكبار المسؤولين.

وقال العقيد تركي المالكي أمس: إن الدفاعات الجوية لقوات التحالف نجحت في إسقاط الطائرات قبل وصولها إلى أهدافها، وذلك باعتراضها، وتدميرها على الفور، لافتا إلى أنها لم تؤثر في سير الاجتماعات، ولم تسبب أية إصابات.



وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أقر بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في محافظة الحديدة.

وأشار جريفيث في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تتعامل بكل جدية لتذليل أي تحديات قد تحول دون التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ماضية قدمًا في التمسك بالتزامها نحو الاستمرار بالعمل مع الحكومة اليمنية التي تمثل شريكًا رئيسًا في وقف الحرب وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

وتحت عنوان "عودة قناص صنعاء ترعب القيادات الحوثية" تناولت "الوطن" ما كشف عنه مصدر مطلع عن عودة "قناص صنعاء" المعروف باسم "مرعب الحوثيين" إلى الواجهة مجددا بعد غياب قرابة ثمانية أشهر، مشيرا إلى أن بعض الحوثيين في مواقعهم يتفاجأون بسقوط أحد القيادات بينهم قتيلا من خلال ضربات دقيقة موجهة إلى الرأس دون معرفة موقع إطلاق النار.

وقال المصدر إن قناص صنعاء الذي شكل خطرا كبيرا على القيادات الحوثية العليا كان قد ظهر في آواخر العام 2017، وبدأ بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين، وتمكن من قتل أكثر من 200 قيادي ومشرف أمني حوثي في داخل العاصمة صنعاء، وكان الاعتقاد أنه ينتمي للقوات المسلحة اليمنية، وبعد نجاحه في تصفية عدد كبير من القيادات تم التوجيه لوزير الداخلية فيما يسمى حكومة الإنقاذ، اللواء عبدالحكيم الماوري، ورئيس الاستخبارات أبو علي الحاكم بالقبض عليه بشكل عاجل، أو تصفيته بكافة الوسائل، غير أنهما فشلا في ذلك.



وحول تحرير العاصمة الليبية طرابلس ، أفادت "الشرق الأوسط" بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اتهم أمس مصراتة وميليشيات طرابلس بقصف المدنيين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن ميليشيات غنيوة المتمركزة في معسكر حمزة بطريق المطار أطلقت مجموعة من صواريخ "غراد" في اتجاه مشروع الهضبة وفي اتجاه حي الأكواخ وعمارات حي الزهور، بهدف تأليب الرأي العام ضد القوات المسلحة.



كما عرضت الشعبة فيديو يظهر الدمار الذي لحق بمنزل، بعدما قامت طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق أقلعت من مطار مصراتة في غرب البلاد بقصفه، مشيرة إلى تجدد استهداف قاعدة مصراتة للمدنيين الآمنين بمنطقة سوق الخميس عن طريق "البراميل المتفجرة". وأوضحت أن القصف أدى إلى مقتل سيدة وابنتها.