انت الان تتابع صحف الإمارات: فاجعة تاريخية في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت دعوة تجمع المهنيين السودانيين، إلى حل مؤسسات النظام السابق، وحل المجلس العسكري، وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة .

تصدر الحريق الذي شهدته العاصمة الفرنسية أمس، مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما طالعتنا على آخر التطورات في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن انهيار برج كاتدرائية "نوتردام" الشهيرة في العاصمة الفرنسية، بعدما التهمته النيران جراء الحريق الذي اندلع في الطبقة العليا من المعلم التاريخي الشهير. واندلع حريق في كاتدرائية نوتردام، التي تعود للعصور الوسطى بوسط باريس مما دفع رجال الإطفاء لإخلاء المنطقة المحيطة بأحد أشهر معالم المدينة.

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع الكاتدرائية بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء أمس الاثنين بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري"، بحسب الرئاسة الفرنسية. تناولت صحيفة "الخليج" الحريق تحت عنوان "فاجعة تاريخية.. حريق هائل يلتهم كاتدرائية نوتردام في باريس" ، حيث ذكرت

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع الكاتدرائية بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء أمس الاثنين بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

تناولت صحيفة "الخليج" الحريق تحت عنوان "فاجعة تاريخية.. حريق هائل يلتهم كاتدرائية نوتردام في باريس" ، حيث ذكرت أن حريقا هائلا اندلع في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة، فيما ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون خطاباً بشأن نتائج "النقاش الكبير"، وأعرب عدد من زعماء العالم عن ألمهم لهذا الحادث المؤسف.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الحريق الهائل أثار غضباً كبيراً في فرنسا والغرب ، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "يشاطر الأمة آلامها"، مضيفاً: "أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".

وفي مؤشر إلى خطورة الحدث، قرر ماكرون إرجاء مداخلته التليفزيونية المرتقبة حول أزمة السترات الصفراء، من دون أن توضح الرئاسة الفرنسية موعدها الجديد.



وأعلن الرئيس الفرنسي أن "الأسوأ تم تجنبه" في الحريق الضخم الذي اندلع مساء الاثنين، في كاتدرائية نوتردام بوسط باريس، وأدّى إلى انهيار برجها وسقفها، واعداً بإعادة بناء المعلم التاريخي الذي سبّب احتراقه صدمة وحزناً في العالم أجمع.

وكشفت الصحيفة عن تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية "، وفي بيان، قال بينو رئيس مجلس إدارة مجموعة "كيرينغ"، إنّ مبلغ المئة مليون يورو سيخصص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

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فيما عبر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن حزنه العميق للحريق الضخم الذي دمر كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس والذي أدى إلى تدمير أجزاء منها.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حزين جداً للنيران الرهيبة التي تدمر كاتدرائية نوتردام العظيمة، معلم مقدس مهم ليس لفرنسا فقط، كارثة رهيبة لرؤية هذا يحدث".

وبالانتقال إلى السودان ، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، دعا أمس، إلى حل مؤسسات النظام السابق، وحل المجلس العسكري، وتشكيل مجلس سيادي مدني، بمشاركة عسكرية محدودة، بعد أن صرح المجلس العسكري الانتقالي، بأن "الكرة في ملعب القوى السياسية"، وجدد المجلس مطالبة المتظاهرين بفض الاعتصام".

وأفادت "الخليج" بأن التجمع الذي يقود الاحتجاجات الرئيسية في السودان أكد في أول مؤتمر صحفي رسمي له، أن المجلس العسكري الانتقالي أكد عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) في الحكومة المقبلة، وأنهم يطالبون بحل "الوطني" وميليشياته وتجميد ممتلكاته.

وطالب التجمع بإقالة رئيس السلطة القضائية عبد المجيد إدريس ونوابه والنائب العام عمر أحمد محمد، كما طالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف التدهور الاقتصادي، وأكد أنه سيعمل على حراسة الديمقراطية بعد المرحلة الانتقالية.

وحول الأوضاع في اليمن ، ذكرت "الإمارات اليوم" أن المبعوث الأممي إلى اليمن، أعلن أمس، موافقة طرفي الأزمة اليمنية (الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات الحوثي الانقلابية)، على الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الأولى لخطة إعادة الانتشار في الحديدة، وتزامناً مع إعلان غريفيث، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عملياتها العسكرية في جبهات الساحل الغربي، أمس، واقتحمت الميليشيات مجدداً قرى في حجور بمحافظة حجة.

وأفادت "الخليج" بأن المبعوث الأممي أعرب عن أمله بإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق، وقال: "دعونا نوضح أنه عندما ستحصل إعادة الانتشار، ستكون أول عملية سحب طوعي للقوات في هذا الصراع الطويل.. وسننتقل بكل سرعة بعد حصولها نحو حل آخر المسائل العالقة المتعلقة بالمرحلة الثانية ونشر قوات الأمن المحلية في المدينة".

وقال جريفيث إن محافظة الحديدة شهدت انخفاضاً ذا مغزى في مستويات العنف، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، كما انخفضت الخسائر في الأرواح البشرية، وهناك شواهد على عودة النازحين لمنازلهم، وأكد أن المؤشرات الإيجابية في الحديدة تدلل على ما يمكننا تحقيقه، عن طريق الحوار والمواءمات.

وتحت عنوان "الجيش الليبي يواصل التقدم نحو قلب طرابلس" ، نقلت "الخليج" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أمس، قوله إن هناك قوى باعت الوطن من أجل المال والسلطة، مشيراً إلى أن الاشتباكات تتواصل مع الميليشيات على أكثر من محور في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن الجيش الليبي حقق تقدماً على أبواب العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري: "نعمل لحسم المعركة في قلب العاصمة طرابلس لكن هناك محاولات لتأليب الرأي العام في العاصمة ضد الجيش الليبي"، مشددا على أن العامل الإنساني لا يزال يشكل تحدياً أمام قوات الجيش الليبي في طريقه لتحرير طرابلس.