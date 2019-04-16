لهذه الأسباب.. البحرين تسجن 138 شخصا وتسقط عنهم الجنسية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بسجن 138 شخصاً بتهم الإرهاب، منهم 69 متهماً حكم عليهم بالسجن المؤبد، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم.

وقال رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، اليوم الثلاثاء، على 169 متهماً بجناية تتعلق بالإرهاب والإضرار بممتلكات ومؤسسات الدولة.

وأضاف الحمادي، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية: إن "المحكمة قررت معاقبة 69 متهماً بالسجن المؤبد، و39 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، و23 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، و7 متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم 96 متهماً بمبلغ 100 ألف دينار (266 ألف دولار) لكل منهم".

وقضت المحكمة أيضاً، بحسب الحمادي، "بتغريم 12 متهماً منهم مبلغ 500 دينار (1.32 دولار) لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ 231 ديناراً (نحو 615 دولا) قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهماً وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة 30 متهماً".

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وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في البحرين.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم، بحسب منظمات حقوقية دولية.