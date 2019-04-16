بقرار جديد لبرهان.. المجلس العسكري يعين واليا للخرطوم‎

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استمرار للتغيرات التي يشهدها الجيش السوداني، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، واليًا على الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، بأن رئيس المجلس عبد الفتاح برهان، أصدر قرارًا بتعيين وراق واليًا مكلفًا لولاية الخرطوم.

وسبق أن أصدر المجلس العسكري قرارات بحل الحكومة المركزية والوقائية، وتكليف قادة المناطق العسكرية بإدارة شؤون الولايات الـ18 في البلاد.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.

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ومن بين مطالب المعتصمين، ”تسليم السلطة فورًا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة 4 سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة“.

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر 2018؛ تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.