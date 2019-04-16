شكرا لقرائتكم البحرين: السجن المؤبد لـ69 وإسقاط الجنسية عن 138 في قضية "حزب الله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - محمد الشهراني | منذ 54 دقيقة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 17:48

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم (الثلثاء)، أحكاماً بالسجن وصلت إلى المؤبد وأخرى بإسقاط الجنسية، على متهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة "إرهابية" تسمى "حزب الله البحريني"، وفقا لما أعلنته النيابة البحرينية.



Advertisements

وقال المحامي العام المستشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية الدكتور أحمد الحمادي، في بيان، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب ما نقله موقع النيابة العامة البحرينية.

وأضاف أن من بين الاتهامات الأخرى "إحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".

وأوضح أنه صدرت أحكام بمعاقبة 69 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 23 متهما بالسجن سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس ثلاث سنوات.

وأضاف أن المحكمة "أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، وتغريم 96 متهما بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 متهما 500 دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين مبلغ 231 ديناراً قيمة التلفيات"، وتابع بالقول إن المحكمة قضت ببراءة 30 متهماً.