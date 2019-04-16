دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

طالبت وزارة تقنية المعلومات الهندية من شركتي قوقل وآبل بإزالة تطبيق TikTok لمشاركة الفيديو من متاجر تطبيقاتها وذلك بسبب نشر محتوى غير شرعي وإباحي.

وأجرت محكمة هندية تحقيق حول التطبيق الذي حقق شهرة واسعة مؤخراً ولديه ملايين المستخدمين في الهند والكثير منهم تحت السن القانونية، وتوصلت بنتيجة التحقيق إلى أن محتوى التطبيق يشجع على الإباحية والمحتوى غير المشروع.

وهذه المرة الثانية التي يواجه فيها التطبيق المذكور خلافات قضائية، بعد أن فرضت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية غرامة بقيمة 5.7 مليون دولار بسبب انتهاك سياسات حماية الطفولة من الإباحية.

وتشير التقديرات إلى أن TikTok لديه 120 مليون مستخدم في الهند وحدها، ولن يتأثر هؤلاء بطلب الحذف من المتاجر، إلا أنه سيتأثر المستخدمين الجدد أصحاب هواتف آيفون فقط، كون مستخدمي أندرويد يمكنهم تنزيله من مصادر خارجية.

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التأثير الأبرز سيكون على سمعة التطبيق حيث أن ربطه بقضايا وخلافات قانونية والإباحية لن يتيح له التوسع والنمو أكبر مستقبلاً.

يذكر أن TikTok حذفت أكثر من 6 مليون فيديو من منصتها لانتهاك معايير الاستخدام وإرشادات المجتمع. ومن هنا يتضح أن التطبيق يعاني بالفعل من انتشار المحتوى المخالف لأي سبب كان وعليه بذل المزيد من الجهد لإزالته من المنصة.

التدوينة الهند تطالب قوقل وآبل بحذف تطبيق TikTok بسبب المحتوى الإباحي ظهرت أولاً على عالم التقنية.