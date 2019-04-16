سوريا تستورد ألف كلب سنوياً.. والمربون يشكون من عدم توافر الأكل إلا بالتهريب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press صورة أرشيفية

سلط تقرير لصحيفة «الوطن» السورية الضوء على قطاع تربية الكلاب فى سوريا، وتطرق للصعوبات التى تواجه من يعمل فى تربيتها وتسويقها. وقال أحد مُربى الكلاب إنه لا يوجد طعام مستورد للكلاب بشكل نظامى فى البلاد حالياً بل يأتى بالتهريب، مشيراً إلى أن سعر كيلو طعام الكلاب يصل إلى 2000 ليرة سورية، وفقاً لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعن واقع تجارة الكلاب، كشف مُربى وتاجر كلاب يدعى محمد المصرى، للصحيفة، عن وجود مزارع فى البلاد لتربية كلاب من أصول أجنبية، حيث تم استيراد أمهات الكلاب وجرى تكاثرها فى هذه المزارع، والآن يتم تصدير الإنتاج المحلى إلى لبنان والعراق.

وأضاف أن الدول التى كانت تستورد من روسيا وأوكرانيا، أصبحت تستورد من سوريا منذ عشر سنوات وحتى الآن، واستبعد إمكانية تحديد أى رقم لعدد الكلاب الموجودة فى البلاد، لعدم وجود إحصائية، أما بالنسبة للكلاب التى يتم استيرادها سنوياً فهى بحدود ألف كلب، فى وقت يمكن أن يصل فيه عدد التصدير إلى 5 آلاف كلب.

وبيّن «المصرى» أن أسعار الكلاب تبدأ من 50 ألفاً وحتى 200 ألف ليرة للإنتاج المحلى، أما المستورد فيمكن أن يصل السعر إلى 3 ملايين ليرة، ولكن فى حالات نادرة، مشيراً إلى أن الأكثر طلباً يتراوح سعرها بين 500 ألف إلى مليون ليرة، أما الكلاب البوليسية فأسعارها فى حدود 5 ملايين ليرة.

فى خطوة تهدف إلى تأمين طعام الكلاب بأسعار معقولة، قال: «يتم أخذ العظام وخاصة قفص ورقاب الدواجن، واستخلاص بقايا اللحم منها، وإطعامها للجراء الصغيرة وباقى العظام للكلاب الكبيرة».