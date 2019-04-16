دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti قطع طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالإطارات المشتعلة متقاعدو الجيش اللبناني يقطعون الطرقات احتجاجا على خفض معاشاتهم

قطع العسكريون المتقاعدون في لبنان عشرات الطرق بالإطارات المشتعلة واعتصموا صباح اليوم الثلاثاء في مختلف المدن استنكارا ورفضا لخفض معاشاتهم ومستحقاتهم المالية.

وتحدث عدد من العسكريين مطالبين "الدولة بعدم المساس برواتبهم وإلا سيكون هناك كلام آخر".

وفي جنوب لبنان توجه المعتصمون من صور بواسطة الحافلات إلى نقطة الزهراني لمواكبة زملائهم من النبطية وبنت جبيل وحاصبيا وإلى الناعمة لملاقاة زملائهم هناك، كما قطعوا الطريق السريع على المسلكين في منطقة شكا أمام محطة فنيانوس.

وشرح الناطق باسم المتقاعدين العسكريين العميد سماي الرماح مطالب المتظاهرين، ولخصها بعدم المس بأي راتب تقاعدي، مشددا على أن الطرقات ستفتح اعتبارا من ظهر اليوم.

وأكد الرماح أن التحركات تحذيرية، وسترتفع وتيرتها في حال كانت هناك جدية من السياسيين بالمس براتب من قدم دمه وحياته لخدمة الوطن على مدى عقود، كاشفا أن لجنة من المتقاعدين ستجول على عدد من النواب والرؤساء لشرح مطالبهم.

Advertisements

ونفذ العسكريون المتقاعدون وقفة احتجاجية في منطقة ساحة النور في طرابلس، ورفعوا لافتات منددة بالتعديات الحاصلة على حقوقهم، وبثوا الأناشيد الوطنية.

وناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "يوزع على مجلس النواب كتيبا يتضمن صور شهداء الجيش، ليعرف الجميع أننا لسنا أرقاما وإنما بشر قدمنا التضحيات ولدينا جرحى ومعوقون"، لافتين إلى "عدم قدرتهم على العمل في أي مجال آخر وإلى أنهم لن يلجؤوا إلى الزعماء ولا إلى الشارع ليستجدوا لقمة عيشهم".

المصدر: الوكالة الوطنية