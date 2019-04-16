متقاعدو الجيش اللبناني يقطعون الطرقات احتجاجا على خفض معاشاتهم

قطع العسكريون المتقاعدون في لبنان عشرات الطرق بالإطارات المشتعلة واعتصموا صباح اليوم الثلاثاء في مختلف المدن استنكارا ورفضا لخفض معاشاتهم ومستحقاتهم المالية.
وتحدث عدد من العسكريين مطالبين "الدولة بعدم المساس برواتبهم وإلا سيكون هناك كلام آخر".
وفي جنوب لبنان توجه المعتصمون من صور بواسطة الحافلات إلى نقطة الزهراني لمواكبة زملائهم من النبطية وبنت جبيل وحاصبيا وإلى الناعمة لملاقاة زملائهم هناك، كما قطعوا الطريق السريع على المسلكين في منطقة شكا أمام محطة فنيانوس.
وشرح الناطق باسم المتقاعدين العسكريين العميد سماي الرماح مطالب المتظاهرين، ولخصها بعدم المس بأي راتب تقاعدي، مشددا على أن الطرقات ستفتح اعتبارا من ظهر اليوم.
وأكد الرماح أن التحركات تحذيرية، وسترتفع وتيرتها في حال كانت هناك جدية من السياسيين بالمس براتب من قدم دمه وحياته لخدمة الوطن على مدى عقود، كاشفا أن لجنة من المتقاعدين ستجول على عدد من النواب والرؤساء لشرح مطالبهم.
ونفذ العسكريون المتقاعدون وقفة احتجاجية في منطقة ساحة النور في طرابلس، ورفعوا لافتات منددة بالتعديات الحاصلة على حقوقهم، وبثوا الأناشيد الوطنية.
وناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "يوزع على مجلس النواب كتيبا يتضمن صور شهداء الجيش، ليعرف الجميع أننا لسنا أرقاما وإنما بشر قدمنا التضحيات ولدينا جرحى ومعوقون"، لافتين إلى "عدم قدرتهم على العمل في أي مجال آخر وإلى أنهم لن يلجؤوا إلى الزعماء ولا إلى الشارع ليستجدوا لقمة عيشهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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