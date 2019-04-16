شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء السعودى" يؤيد خيار الشعب السودانى وإجراءات المجلس العسكرى الانتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء السعودى تأييده لما ارتآه الشعب السودانى حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكرى الانتقالى السودانى من إجراءات تصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق، ودعمه للخطوات التى أعلنها المجلس للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، التى ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أشار المجلس إلى أن صدور توجيهات من الملك سلمان بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السودانى تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تؤكد حرص المملكة على الإسهام فى رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفى سياق منفصل، اعتبر مجلس الوزراء السعودى أن انعقاد مجلس النواب اليمنى فى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يعد خطوة للتأكيد على عزم الشعب اليمنى على استعادة دولته وحرصه على الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وعزل الحوثيين والسعى مع البرلمانات العالمية والمنظمات المدنية لفضح جرائم الحوثيين المدعومين من إيران وكشف الكوارث الإنسانية والاجتماعية التى تسببوا بها.