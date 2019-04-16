شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعرب عن أسفه إزاء حريق كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن بالغ أسفه إزاء الحريق الذى اندلع في كاتدرائية "نوتردام" بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تعتبر رمزا دينيا وتاريخيا عالميا وإرثا كبيرا للإنسانية. كما أعرب الملك عبدالله الثانى - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - عن تضامنه مع الرئيس ماكرون والشعب الفرنسى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يعرب عن أسفه إزاء حريق كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.