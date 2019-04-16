شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الجزائرى: ندرس كل الخيارات لحل الأزمة فى أقرب وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح إنه يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة فى أقرب وقت ممكن. وأضاف "الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل".

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