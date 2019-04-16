الجيش اللبنانى: طائرات التحكم عن بُعد غير المرخصة تمثل خطورة وسيتم إسقاطها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القوات المسلحة اللبنانية أن طائرات التحكم عن بُعد، غير المرخصة مسبقا من قبل الجيش، تمثل خطورة أمنية جسيمة، محذرة من أنه سيتم إسقاطها والملاحقة القانونية لمشغليها حال استعمالها خاصة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحساسة والحيوية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني -في بيان اليوم الثلاثاء- أنها تحذر مالكي ومشغلي طائرات التحكم عن بُعد، على مختلف أنواعها وأحجامها، من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانية، خاصة المناطق العسكرية والحيوية، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه.

وشددت على أنه سيتم إسقاط مثل هذه الطائرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مشغليها؛ نظرًا لما يمكن أن تشكله من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة وعلى الطائرات العسكرية والمدنية، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.

وأشارت إلى أن الإجراءات والمستندات اللازمة لطلب ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على الموقع الرسمي للقوات المسلحة اللبنانية.

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