الرئيس اللبنانى: مؤتمر قريب لعلاج أوجه الخلل بالقضاء واستنهاض السلطة القضائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيدعو قريبا لانعقاد مؤتمر للبحث في شئون القضاء في لبنان، وأنه يتم الإعداد لهذا المؤتمر وسيكون تحت عنوان (من أجل عدالة أفضل)، وذلك لإطلاق حوار وطني صريح بين جميع المكونات المعنية بالعدل والعدالة، وإلقاء الضوء على مكامن الخلل في الوضع القضائي الحالي، وكيفية استنهاض السلطة القضائية المستقلة على نحو ما ورد بالدستور.

وأكد الرئيس اللبناني – في كلمة له خلال حضوره احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس نقابة المحامين اللبنانية – أن القضاء هو ركن من أركان الدولة، وأن العدل هو الركيزة الأساسية للحكم، والمحامين جناح من أجنحة العدل، معتبرا أن القضاء هو الحجر الأساسي لقيام دولة الحق والقانون.

وأضاف: "لا دولة بدون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تنشد العدالة والحقيقة"، مشددا على أن "تطهير الجسم القضائي يمثل أولى أولويات حربنا على الفساد الذي نخر كل مؤسساتنا".

وأكد أن "القضاء يجب أن يبقى فوق الشبهات، وسلطة دستورية مستقلة، تنقّي ذاتها بذاتها وفق الآليات المعتمدة قانونا، من دون تشهير أو ابتزاز أو استغلال من أي كان".

وقال: "القضاء لن يكون في عهدنا منظومات مرتهنة لأحد، بل سلطة تمارس رسالتها بوحي من ضمير القاضي الحر والنزيه والمحايد، فتتوافر معه ضمانات المتقاضين كاملة وغير منقوصة".