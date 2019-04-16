أمير قطر ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الجانبين ناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، جلسة مباحثات مع نظيره الألباني والوفد المرافق له، تم خلالها بحث سبل تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وشهد رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الألباني، التوقيع على اتفاقية للنقل البحري، وعلى خطاب نوايا بين وزارتي داخلية البلدين للتعاون في المجال الأمني؛ وكذلك على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.
ووصل رئيس وزراء ألبانيا والوفد المرافق إلى الدوحة، مساء أمس، في زيارة رسمية لقطر.
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