تحديد موعد انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة

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© Sputnik . Mixail Klementev
ولفت محاور الوكالة إلى أن ممثلي المملكة قد بعثوا عبر القنوات الدبلوماسية اقتراحا لروسيا بشأن عقد الاجتماع في يومي 10-11 حزيران/ يونيو.
هذا وأنشئت اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وقد عقد الاجتماع الخامس للجنة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح.
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