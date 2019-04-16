تحديد موعد انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة

© Sputnik . Mixail Klementev موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": الاجتماع سيعقد في 11 حزيران/ يونيو في موسكو". ولفت محاور الوكالة إلى أن ممثلي المملكة قد بعثوا عبر القنوات الدبلوماسية اقتراحا لروسيا بشأن عقد الاجتماع في يومي 10-11 حزيران/ يونيو. هذا وأنشئت اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وقد عقد الاجتماع الخامس للجنة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح.

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