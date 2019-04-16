خطة إسرائيلية أمريكية جديدة بشأن إيران

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هناك تهديدات مشتركة بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، أهمها إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الوفد الأمريكي يترأسه منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، ناثان سيلز، الذي وصل إلى إسرائيل، أمس الاثنين، وتفقد أحد الأنفاق التي أقامتها حركة حماس، واكتشفه الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الإسرائيلية.

ورأى المسؤول الأمريكي أن المفتاح للوضع الأمني موجود في طهران، مشيرا إلى إحراز تقدم ملموس في هذا السياق عقب إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وتوقع المسؤول الأمريكي أن تكون خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن" مقبولة من الطرفين، لافتا إلى اتخاذ بلاده الاستعدادات اللازمة تحسبا لاحتمال وقوع اعتداءات ضد أهداف أمريكية احتجاجا على هذه الخطة.

وفي واشنطن، اجتمع الليلة الماضية مسؤولون من الأمن القومي الأمريكي مع نظرائهم الإسرائيليين لتحديد سلم الأولويات الأمنية، وناقشوا سبل توطيد التعاون في حماية شبكات الجيل الخامس والسايبر من تهديدات جهات معادية في الشرق الأوسط.