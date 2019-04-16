الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا (فيديو + صور)

نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني في محافظة درعا أن كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة الحربية تم ضبطها خلال عمليات البحث والتمشيط في المزارع الشاسعة الممتدة بريف درعا الغربي، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به أهالي القرى والبلدات المحررة في الإبلاغ عن أي مكان يشتبه باحتوائه على أسلحة أو ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة.

وكان الجيش الإسرائيلي قام في يوليو تموز 2018 بسحب المئات من مسلحي تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" ومسلحين آخرين كانوا يسيطرون على ريف درعا الغربي، نحو عمق المناطق الإسرائيلية عبر أراضي الجولان السوري المحتل، استباقا لسيطرة الجيش السوري على المنطقة بدءا من أغسطس آب 2018.

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad Advertisements

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad 1 / 7 © Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط مضادات دروع أمريكية غرب درعا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في المحافظة أن مستودعات الأسلحة التي ضبتطها القوى الأمنية السورية تضم قذائف (آر بي جي) وقنابل ورشاشات متوسطة وقناصات وبنادق آلية وقواعد إطلاق قذائف هاون ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وصواريخ موجهة بعضها أمريكي الصنع، إضافة إلى منظومة اتصالات لاسلكية وكميات من الأدوية والذخائر المتنوعة.