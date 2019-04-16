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إصابة 13 جنديا أثناء تفكيك عبوات غربي العراق

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© Sputnik . FIRAS ALAHMAD

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إنه "أثناء تفكيك العبوات حدث انفجار على عجلة (سيارة) في منطقة النعيمية جنوبي مدينة الفلوجة، ما أدى إلى إصابة 13 مقاتلاً من لواء 41 الفوج الأول الفرقة العاشرة".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى الفلوجة"

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.

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