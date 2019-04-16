أبو الغيط: المبعوث الأممي لليمن حاول إبعاد الجامعة العربية ولم يتصل بنا إطلاقا

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© REUTERS / Denis Balibouse
وأضاف أبو الغيط "لكي نفتح الطريق لليمن يجب أن نقيم حوارا مع المبعوث الأممي الذي قرر أنه سينجح بمفرده، وآمل له أن ينجح".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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